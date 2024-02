Nieuwe Japanse sierkersbomen moeten iconische kerselaars in Dendermonde vervangen

En om dit nieuws te eindigen willen we ons graag eens wagen aan een voorspelling. Want we denken dat we gisteren een toekomstige Prins Carnaval van Aalst zijn tegengekomen. En dat is geen onbekende van de huidige Prins Vincent. Het is namelijk zijn zoon. Vic is 14 jaar oud en heeft het hele carnaval in de schaduw van zijn papa mogen beleven. En gisteren op de popverbranding kwamen de emoties naar boven bij Vic. Hij is ongelooflijk fier op zijn papa, en hij hoopt ooit in zijn voetsporen te mogen treden. De manier waarop hij dat vertelde aan onze journalist, dat was bijzonder aandoenlijke televisie.