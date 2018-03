Nieuwe huisstijl ambulances en 8 andere interventievoertuigen

Door een vakbondsactie is een groot deel van de afvalinzameling in de regio Dendermonde-Wetteren verstoord. Een deel van de ophaaldienst heeft vanmorgen het werk neergelegd. De onrust is het gevolg van een psychosociaal onderzoek dat werd gevoerd bij het personeel. Enkel de ophaling van huisvuil in Buggenhout, Dendermonde en Wetteren kon worden gegarandeerd, net als de PMD-inzameling in Wichelen en de GFT-ophaling in Hamme. In alle andere gevallen wordt de inwoners gevraagd om het niet-opgehaalde afval aan de straatzijde te verwijderen, en opnieuw aan te bieden bij de volgende ophaalbeurt. Of de staking morgen zal worden verdergezet is nog niet duidelijk.