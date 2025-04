Nieuwe huiskunstenaar voor MAP-Mercator in Sint-Niklaas graaft tijdcapsule in

Sint-Niklaas heeft een nieuwe huiskunstenaar voor MAP-Mercator, het nieuwe museum dat eind dit jaar opent: Maarten Inghels. Zijn eerste werk voor de stad is een tijdcapsule ingegraven op de Grote Markt. De capsule bevat een kaart van de stad met een 19 kilometer lange route die Inghels liep op Strava. Die route vormt het woord "Utopia", een knipoog naar cartograaf Mercator. De plek is symbolisch, aangezien hier ooit het eerste museum van Sint-Niklaas stond. Inghels leert de stad nu beter kennen en zal in de toekomst vaker in het straatbeeld te zien zijn.