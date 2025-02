Nieuwe horecazaak aan De Ster is bijna klaar, maar kandidaat-uitbaters zijn moeilijk te vinden

De provincie moet opnieuw op zoek naar een uitbater voor het nieuwe toegangsgebouw 'Stella Nova' op recreatiedomein De Ster in Sint-Niklaas. De onderhandelingen met een Aalsterse ondernemer zijn afgesprongen omdat het financieel moeilijk haalbaar bleek. Er zou té veel in geïnvesteerd moeten worden, zonder de zekerheid dat de concessie verlengd wordt. Het gebouw van 2.000 m² langs de Lange Rekstraat heeft onder andere een multisportzaal, kantoren, vergaderruimtes en een brasserie met panoramisch uitzicht. Het provinciebestuur blijft hopen dat Stella Nova tegen de zomer opent mét een uitbater, en in de paasvakantie willen ze er al een pop-up beachbar laten uitbaten.