Nieuwe gevangenis Dendermonde geknipte locatie voor training van politiehonden

Zes politiehonden in opleiding en hun geleiders hebben vandaag getraind op een wel heel speciale locatie. Namelijk de nieuwe gevangenis van Dendermonde. Het grote complex, dat eind volgend jaar plaats zal bieden aan meer dan 400 gevangenen, is nog volop in aanbouw. Maar de ruwe werfomgeving, met bijhorend lawaai, vormen volgens de politie het geknipte decor voor de politiehonden. Want die moeten in de toekomst op alles voorbereid zijn.