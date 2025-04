De kans is groot dat er volgend jaar opnieuw een Belgisch bobsleeteam zal deelnemen aan de Olympische Winterspelen. De vorige generatie, met An Vannieuwenhuyse uit Lede, stopte enkele jaren geleden, maar intussen staat er een nieuwe ploeg klaar. Eén van hen is Jienity De Kler uit Sint-Niklaas. Zij droomt al luidop van Milano-Cortina in 2026.