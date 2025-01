Nieuwe gemeentewebsite helpt inwoners met vragen over fusie

Wie nog met vragen zit over over de fusie, die moet zeker eens een kijkje gaan nemen op de nieuwe website van de fusiegemeente. Die vindt u terug op www.gemeentebkz.be. U krijgt daar meer informatie over enkele belangrijke dingen tijdens de opstart van deze gemeente. Bijvoorbeeld over straatnaamwijzigingen. De website helpt u bij wat u moet doen, wie u moet verwittigen, en op welke vergoeding je aanspraak kan maken. Op de website kan iedereen van de nieuwe gemeente ook een afspraak maken bij één van de vele diensten.