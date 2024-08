Nieuwe fietserbrug over E34 geplaatst, 145 meter lang en 270 ton

In Melsele is de nieuwe fietsersbrug over de E34 geplaatst. Afgelopen nacht werd de autosnelweg daarvoor volledig afgesloten in beide richtingen. De brug bestaat uit een stalen constructie van zo'n 270 ton, en is maar liefst 145 meter lang. De plaatsing was dan ook geen sinecure. Rond 8 uur vanochtend was er al terug verkeer mogelijk richting kust, maar richting Antwerpen bleef de E34 drie uur langer afgesloten. De nieuwe fietsersbrug maakt deel uit van de fietssnelweg F425.