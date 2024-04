Nieuwe fase van werken aan N446 van start, Durmebrug tot midden juli afgesloten

In Waasmunster is vanochtend de heraanleg van de N446 een nieuwe fase ingegaan. Belangrijk daarbij is dat de Durmebrug tot aan het bouwverlof afgesloten is. Vandaag zijn de werken tussen de Durmebrug en de Rodendries gestart. De toegang tot de Durmebrug is hierdoor tot midden juli afgesloten. Het verkeer moet in beide richtingen omrijden via de N41, N47 en E17. Fietsers kunnen wel nog altijd in beide richtingen over de brug rijden. Op de aansluitende Pontravelaan zijn ze ook gestart met de bouw van de nieuwe rotonde. In het najaar van 2025 zouden alle werken op de N446 klaar moeten zijn.