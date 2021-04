Nieuwe fase Oosterweelwerken: bijkomende hinder richting Antwerpen

Vanmiddag is er zware verontreiniging vastgesteld in de Barbierbeek in Bazel. Het water had alle kleuren en er hing een doordringende dieselgeur. Na wat zoeken werd de oorzaak van de vervuiling gevonden, een eind verderop. Bij het zware ongeval op de E17 gisterennamiddag belandde er een vrachtwagen in de gracht naast de snelweg. De brandstoftank van die truck scheurde en honderden liters diesel kwamen zo in de gracht terecht, die iets verderop in de Barbierbeek uitmondt. De brandweer bracht op verschillende plaatsen drijvende dammen aan om de vervuiling in te dijken. De gracht waarin de truck belandde zal ook voor een deel worden uitgegraven, om de vervuilde grond te saneren.