Nieuwe fase gestart aan de werken op ring in Aalst

De Vlaamse Regering en het Havenbedrijf gaan 5 miljoen investeren in een betere mobiliteit in en om het Antwerpse en Wase havengebied. Er komt een oproep aan bedrijven om concrete projecten voor te stellen want het vrachtvervoer over de weg moet dalen. Daarvoor wordt gemikt op de binnenvaart en het goederenvervoer per trein. In de Waaslandhaven zal ook het woon-werkverkeer naar de haven onder de loep worden genomen.