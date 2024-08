Nieuwe fase aan heraanleg Grote Markt van Sint-Niklaas gestart

Vandaag is een nieuwe fase begonnen van de werken aan de Grote Markt in Sint-Niklaas. Daardoor verandert de verkeersituatie volledig. Er kan niet meer met de auto rond de Grote Markt gereden worden. Ook de ondergrondse parking gaat voor zes maanden dicht. Er wordt nu gewerkt in de zone Parklaan aan de kant van de Kokkelbeekstraat. Ook de aansluitingen met het Hendrik Heymanplein worden vernieuwd. Volgens het stadsbestuur is er wel nog voldoende parkeercapaciteit bovengronds en blijft de stadskern bereikbaar.