Nieuws Nieuwe eyecatcher in Aalst: de Dwarsligger op de Dender

Wat wel al af is in Aalst, is het drijvend kunstwerk de Dwarsligger. Het ponton ligt aan het Werfplein, en wordt vanavond officieel ingehuldigd. Het is ook meteen de start van het cultuur-weekend Kunst-oevers. Het ponton is beweegbaar, en kan op verschillende plaatsen op de Dender geïnstalleerd worden. Het ponton is letterlijk en figuurlijk een brug over het water en moet de linker- met de rechteroever verbinden in Aalst. Het ponton kan ook ingezet worden als drijvend podium, voor een evenement bijvoorbeeld. De Dwarsligger zal meestal langs de kade liggen. Het zal enkel dwars liggen op het moment dat er weinig scheep-vaartverkeer is. Het project is gemaakt door Nederlanders en heeft om en bij de 120.000 euro gekost.