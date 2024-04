Nieuwe exploitant gevonden voor de Waterbus

De Waterbus heeft een nieuwe exploitant. Het Nederlandse Aqualiner zal de Waterbus niet meer uitbaten. Vanaf volgend weekend wordt dat het Antwerpse Brabo Group en XO Boating. Het is de Vlaamse overheid die bepaalt wie met de Waterbus rondvaart. Het Nederlandse Aqualiner had al ervaring in Rotterdam en startte de vaardienst in 2017 op in Antwerpen, met één schip. Nu zijn het er al acht, waarvan er zes continu in gebruik zijn. Aqualiner stapte eind vorig jaar nog naar de Raad van State om het contract te kunnen behouden, maar dat mislukte. Voor de gebruikers zelf verandert er niets. De tarieven blijven hetzelfde. In onze regio kan je in Kruibeke op de Waterbus stappen.