En we blijven nog even in Lede. Want ook daar is voor de kinderen van de lagere- en kleuterschool eindelijk de grote vakantie begonnen. Een periode van welverdiende rust. Voor juf Lu de Lathauwer komt er geen einde meer aan die vakantie, want zij gaat na 42 jaar dienst met pensioen. Op haar laatste werkdag is ze dan ook uitgebreid in de bloemetjes gezet.