Nieuwe eigenaar van SKN Sint-Niklaas pareert kritiek: "We willen een springplank worden voor jonge talenten in het Waasland"

"Het gaat hier niet om winst, want we hebben hier alleen maar verlies" Zo pareert de nieuwe eigenaar van SKN Sint-Niklaas de kritiek op het feit dat hij alleen maar om het geld de club zou hebben overgenomen. Carlos Tavares De Barros was gisteren aanwezig op de wedstrijd van zijn nieuwe club en deed z'n verhaal uit de doeken. Want ondanks alle twijfels, wil hij zich ook voor de vele jeugdspelers blijven inzetten.