Nieuwe dienstregeling NMBS is vandaag gestart, altijd even wennen voor de pendelaars

Sinds vandaag geldt er een nieuwe dienstregeling bij de NMBS. Sommige treinen zijn afgeschaft, andere lijnen zijn onderbroken of rijden nu via een ander traject. Voor de reizigers is het wat zoeken de eerste dagen. De NMBS zegt dat de veranderingen nodig zijn voor een betere dienstverlening en belooft dat de overgang vlot zal verlopen. De NMBS raadt aan om altijd de app te gebruiken. Wij gingen vanmorgen kijken in het station en hoorden verdeelde reacties op de nieuwe dienstregeling.