Nieuwe Dendermondse festival 'Deiremonnelicious' niet twee maar één dag

Wist u dat er een Rubens hangt in de Sint-Martinuskerk in Aalst? Bij deze. En als u het werk wil gaan bezichtigen, doe het dan nu. Vanaf morgen tot en met 30 september loopt de tentoonstelling Vlaamse Meesters in Situ op meer dan 40 locaties in Vlaanderen. De tentoonstelling wil vergeten kunstwerken van bekende schilders in de kijker zetten. De Aalsterse Sint-Martinuskerk is één van die locaties. Daar hangt 'De Heilige Rochus door Christus aangesteld tot patroon van de pestlijders', geschilderd dus door Peter Paul Rubens. Het 17de eeuwse kunstwerk is al eeuwenlang het pronkstuk van de Sint-Martinuskerk, maar weinig mensen weten dat. Door de belevingstentoonstelling hoopt de organisatie en de stad Aalst dat meer mensen deze vergeten kunstwerken herontdekken.