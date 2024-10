Nieuwe covidgolf doet ook vraag naar coronatests weer massaal toenemen

Een stijgend aantal coronabesmettingen zorgt voor een nieuwe massale vraag naar coronatests. Bij de groothandel van farmaceutische producten Febelco is het dus even alle hens aan dek. Normaal gezien levert het bedrijf uit Sint-Niklaas gemiddeld nog zo'n 5.000 testen per maand aan hun apothekers. Maar in de voorbije maand september is dat cijfer verachtvoudigd. Het bedrijf zit ondertussen al aan een kleine 4.000 coronatests die per werkdag de deur uitgaan. Een enorme toename dus, die ook de apothekers merken.