Nieuwe carnavalsjaar is officieel gestart in Ninove: "We gaan er vandaag al een dikke boenk op geven"

In Ninove is vandaag ook het nieuwe carnavalsseizoen op gang getrapt. Dat gebeurt traditioneel op 11 november. Dan worden onder andere de overleden carnavalisten herdacht. Maar ook de nieuwe tenue van 't Wortelmanneken wordt dan bekend gemaakt. Het standbeeld aan het shoppingcentrum is hét icoon voor de carnavalisten. De eer voor het ontwerpen van het kostuum is elk jaar weggelegd voor de winnaar van de zondagsstoet. En dat was deze editie carnavalsgroep NKCV De Zjielen. En dat al voor de tiende keer.