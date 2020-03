Nieuwe cafetaria aan sporthal Puyenbroeck mikt op opening begin april

Op het recreatiedomein Puyenbroeck in Wachtebeke is de nieuwe uitbater van de cafetaria aan de sporthal druk in de weer om de heropening voor te bereiden. Patrick Van De Meersche, ook bekend als uitbater van de Florahallen in Aalst, gaat nu ook deze uitdaging aan. Bedoeling is om van de plaats opnieuw een bruisende zaak te maken, maar de tijd is beperkt. De opening is voorzien voor 3 april want dan staat er, als alles goed gaat tenminste, een groot joggingevenement en een kinderfestival op de planning. Het wordt een pop-up zomerbar die geopend zal zijn voor 11 maanden. Naast drinken zal je er ook kunnen eten en dat vraagt heel wat extra voorbereidingen.