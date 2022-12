Nieuwe burgemeester Buggenhout zet vooral in op groene troeven van de gemeente

Niet alleen in de supermarkten was het vandaag over de koppen lopen. Heel wat mensen gaan last minute ook nog op zoek naar cadeautjes voor nieuwjaar. En dat zien ze ook in Waasland Shopping in Sint-Niklaas. Deze kerstvakantie hebben ze daar op vier dagen tijd maar liefst 110.000 bezoekers over de vloer gehad. Ook vandaag is het gezellig druk. Vooral de cadeaubonnen en de cadeauwinkels doen het goed. En dat doet deugd na de moeilijke coronaperiode, zo klinkt het.