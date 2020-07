Nieuwe brug over de Oude Dender wordt de ''Zwijvekebrug''

In Dendermonde krijgt de nieuwe brug over de Oude Dender de naam 'Zwijvekebrug'. Daarmee verwijst het stadsbestuur naar een meer dan 2.000 jaar oude plaatsnaam, de ‘Zwijvekekouter’, waar binnenkort de werken voor de nieuwe gevangenis zullen starten. Het is één van de oudste plaatsen van bewoning op het Dendermondse grondgebied. Het stadsbestuur had eerder een oproep gedaan om suggesties voor een naam in te dienen. De bevraging leverde liefst 180 voorstellen op, waarbij ook voorstellen om de brug naar een bekende vrouw te vernoemen. Maar dat voorstel heeft het dus niet gehaald.