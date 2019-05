In het ASZ in Geraardsbergen is de Food Clinic geopend. Geen typische ziekenhuiscafetaria, maar een stijlvolle bistro, voor personeel, patiënten en bezoekers in de eerste plaats. Maar de uitbaters mikken ook op een nog ruimer publiek. Volgens minister volksgezondheid Maggie De Block is de nieuwe zaak een schoolvoorbeeld van extra kwaliteitszorg in de gezondheidssector.