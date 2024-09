Nieuwe brandweerkazerne Lokeren officieel geopend, gedenkplaatje voor Tibo die leven liet op de werf

In Lokeren is de gloednieuwe brandweerkazerne officieel geopend. Gisteravond werd het lintje voor de gelegenheid doorgeknipt met een hydraulische schaar. Maar uiteindelijk moest er ook nog een gewone schaar aan te pas komen. De nieuwe kazerne ligt aan de Hoedhaarsite. Die ligging is beter, waardoor de interventietijd normaal gezien sneller moet zijn. Alle voertuigen en materiaal zijn nu samengebracht in één gebouw. Het energiezuinige gebouw heeft ook een oefentoren voor het klimteam. De bouw nam twee en een half jaar tijd in beslag en kostte een kleine 8 miljoen euro. Vandaag kon je daar een kijkje komen nemen tijdens een opendeur, volgende week zijn de kinderen er welkom tijdens een kindernamiddag. Voor de opening was er ook nog een ingetogen plechtigheid. Want op het nieuwe gebouw hangt ook een gedenkplaatje. In november vorig jaar gebeurde hier tijdens de bouw van de kazerne een tragisch arbeidsongeval. Daarbij kwam Tibo De Vos, een zelfstandig ondernemer uit Kortrijk, om het leven op de werf. Hij was pas 28 toen hij het leven liet. Voor de officiële opening werd er daarom een moment van stilte gehouden, in het bijzijn van de nabestaanden.