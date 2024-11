In Moerbeke opent op 14 januari een nieuwe brandweerpost. Door de fusie met Lokeren verandert de gemeente van brandweerzone centrum naar brandweerzone oost. De nieuwe locatie moet zorgen voor snellere aanrijtijden bij interventies. De brandweer is nog steeds op zoek naar extra vrijwilligers om de locatie te bemannen. De eerste groep vrijwilligers is al meer dan een jaar geleden gestart met de opleiding.