Nieuwe blauwe zak voor het eerst opgehaald in 15 Oost-Vlaamse steden en gemeenten

Zoals aangekondigd in het TV Oost Nieuws is men in 15 Oost-Vlaamse steden en gemeenten vandaag gestart met een vernieuwde ophaling van PMD-afval. Het gaat om steden en gemeenten uit het werkingsgebied van de intercommunales IDM en Verko. In de omgeving van Lokeren en Dendermonde mag er nu meer in de blauwe zak: alle soorten plastic verpakkingen mogen er voortaan in. Er zijn nog een paar uitzonderingen zoals plastic verpakkingen van gevaarlijke producten, of hard plastic zoals een stuk afgebroken tuintafel bijvoorbeeld. Wie nog oude blauwe zakken heeft liggen, niet getreurd. U mag ze blijven gebruiken totdat ze op zijn. De nieuwe PMD-zak wordt niet overal op hetzelfde moment ingevoerd. Als u wil weten wanneer dat bij u het geval is dan surft u best eens naar denieuweblauwezak.be voor meer info.