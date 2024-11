Nieuwe bestuursploeg in Zottegem staat klaar: "Verder bouwen op voorbije zes jaar"

In Zottegem heeft de nieuwe bestuursploeg zich officieel voorgesteld. Vrijdag zag u al in ons nieuws dat dat een samenwerking zal worden tussen N-VA, cd&v en Posit!ef. En nu zijn ook de beleidspunten en de verdeling van de schepenambten bekend gemaakt. Evelien De Both zal de komende zes jaar titelvoerend burgemeester zijn van de Egmontstad, en dus niet langer als waarnemend. De nieuwe coalitie wil de komende zes jaar vooral gaan investeren in veiligheid, netheid en infrastructuur.