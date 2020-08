Nieuwe behandeling leverkanker met radioactieve bolletjes bij Aalsterse ziekenhuizen

Acht dagen na de invoering van de strengere coronamaatregelen, lijkt het aantal besmettingen in het zwaar getroffen Antwerpen nu in de goede richting te evolueren. Maar in andere steden en gemeenten neemt de epidemie nog in kracht toe. Dat blijkt uit de recente data van gezondheidsinstituut Sciensano. De federale overheid voorziet daarom opnieuw een strategische voorraad beschermingsmateriaal voor zorgverleners in de eerste lijn. De Vlaamse Beroepsvereniging van Zelfstandige Verpleegkundigen deelt nu voor een laatste keer dit materiaal uit aan haar leden. In Dendermonde bijvoorbeeld kregen 247 thuisverpleegsters een pakket mee naar huis.