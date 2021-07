Vandaag gaat er een nieuwe fase in van de Oosterweelwerken. De op- en afrit Zelzate is geopend op het complex Waaslandhaven-Oost. Ook de Keetberglaan is nu aangesloten op de kluifrotonde. Dat betekent dat de kluifrotonde nu volledig in gebruik genomen kan worden. Daarvoor was het maar een half op- en afrittencomplex. Het is een belangrijke fase voor het verkeer van en naar de Waaslandhaven.