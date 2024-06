Nieuwe aanwinst bij FCV Dender: Roman Kvet komt over van Viktoria Pilzen

FCV Dender blijft opvallend bedrijvig op de transfermarkt. Het kondigde vanmorgen de komst aan van een nieuwe middenvelder. Roman Kvet komt over van het Tsjechische Viktoria Pilzen. De middenvelder wordt gehuurd met een aankoopoptie. De Tsjech kwam vorig seizoen uit voor het Turkse Sivasspor. Het is al de vijfde inkomende transfer, gisteren kondigde Dender ook de komst aan van een nieuwe doelman, Guillaume Dietsch. Die komt over van het Franse FC Metz.