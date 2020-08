Nieuwdonk Berlare weer open, maar er gelden strenge maatregelen

Deze middag om één uur zijn de poorten van provinciaal domein Nieuwdonk in Berlare opnieuw opengegaan. De voorbije vijf dagen bleef het domein dicht. Door de hittegolf waren er te veel bezoekers in het domein en konden de coronaregels niet gerespecteerd worden. Om alles vanaf nu wel veilig te laten verlopen, zijn een aantal nieuwe regels opgesteld. Het maximum aantal toegelaten bezoekers is teruggebracht naar 1.500. Wie niet in het water is, draagt verplicht een mondmasker.