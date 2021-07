Het Raymondbad, één van de zwembaden van het gloednieuwe zwemcomplex Aquatopia in Aalst, loopt stilaan vol water. Als alles klaar is, zal er ongeveer 3,5 miljoen liter in de verschillende zwembaden gepompt zijn. Ook aan de kleedkamers wordt momenteel volop gewerkt. Op de afwerking van de buitenkant van het zwembad, is het nog even wachten. De streefdatum voor opening is maandag 4 oktober.