Nieuw woonproject voor mensen met jongdementie geopend in Aalst

Het aantal opnames van patiënten op de verschillende COVID-afdelingen in de ziekenhuizen in onze streek gaat verder naar beneden. In totaal zijn er nu nog 172 patiënten opgenomen, dat zijn er 8 minder dan gisteren en meer dan 30 minder dan een week geleden. De grootste daling zien we vandaag in de Aalsterse ziekenhuizen. Ook in het AZ Sint-Elisabeth in Zottegem vermindert de druk, met 3 patiënten. In het Vitaz en in het AZ Sint-Blasius is er vandaag toch nog een lichte verhoging. Op de afdelingen intensieve zorg blijft de bezetting overal gelijk aan die van gisteren. In totaal zijn daar nu 11 coronapatiënten opgenomen, evenveel als gisteren en 3 minder dan een week geleden.