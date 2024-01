Nieuw vervoersplan De Lijn dit weekend van kracht: Jeannine (90) zal net geen kilometer moeten stappen naar bushalte

In Kerksken bij Haaltert is een vrouw van 62 overleden bij een tragisch verkeersongeval. In het centrum van de gemeente werd ze aangereden toen ze het zebrapad wilde oversteken. Het is nog niet helemaal duidelijk wat er precies gebeurd is. De omstandigheden van het ongeval worden nog onderzocht door een deskundige van het parket. Het is wel al duidelijk dat er geen alcohol in het spel is. De bestuurder die het slachtoffer aanreed, legde een negatieve ademtest af. Het slachtoffer was leerkracht op een basisschool. De burgemeester reageert aangeslagen.