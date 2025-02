Nieuw stadsbestuur van Ninove trekt volgens Natuurpunt subsidie van 40.000 euro weer in

In Ninove gaat het nieuwe stadsbestuur een subsidie van 40.000 euro voor Natuurpunt dan toch niet toekennen. Het geld werd gereserveerd door de vorige bestuursploeg om de aankoop van een stukje natuurgebied mee te financieren. Maar het nieuwe bestuur van Forza Ninove denkt daar anders over en wil het geld terug. Natuurpunt Ninove is uiteraard boos en heeft de Vlaamse administratie gevraagd om deze beslissing na te kijken.