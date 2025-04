Nieuw stadsbestuur in Ninove heeft andere plannen met Inghelantsite

Naar Ninove dan. Want daar heeft het nieuwe stadsbestuur andere plannen met de Inghelantsite. Het vorige stadsbestuur wou van de site een autovrije plaats maken met woningen, horeca en groen. Maar daarvoor moest de oude Kaaischool gedeeltelijk worden gesloopt. Het deel dat niet afgebroken moest worden, kreeg dan een publieke functie. Maar het nieuwe bestuur ziet de site eerder als een nieuwe thuis voor een campus van ziekenhuis Azorg in de wortelstad. Maar dan moet de Kaaischool helemaal worden afgebroken, en daarvoor is nog geen toelating. De groene zone aan het Sociaal Huis zou wel blijven. Moest de ziekenhuisgroep dan toch geen intresse hebben in de site, dan heeft het stadsbestuur nog een ander plan klaarliggen.