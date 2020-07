Het Daknamstadion in Lokeren is er slecht aan toe. Dat blijkt uit een controle die de stad liet uitvoeren. De stad is opnieuw eigenaar van het stadion na het faillissement van Sporting Lokeren. En uit het rapport blijkt dat Sporting Lokeren allesbehalve een goede huisvader was. Een architect moest nagaan wat de actuele staat van het stadion is. En welke investeringen er nodig zijn. En zijn analyse is niet rooskleurig. Het sanitair en de verwarming zijn verouderd. De verf komt los van de staalstructuren. En op vele plaatsen is er enkel glas. Het zijn maar een aantal mankementen uit een hele lange lijst. Maar wat de architect het meeste zorgen baart is betonrot. Vooral tribune 3 is er slecht aan toe. Die tribune moet dringend worden aangepakt. Dat zegt Bruno Reniers van Groen. Hij volgt het Sporting-dossier van nabij op.