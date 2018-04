De lente is in het land, ik hoop dat u er vandaag wat heeft van kunnen genieten. En er is nog beter weer op komst, want vanaf dinsdag zouden we zelfs al echte zomerse temperaturen kunnen krijgen. In afwachting daarvan hebben ze in Zottegem alvast op een zomerse manier de paasvakantie afgesloten. Het park van het Kasteel van Egmont werd voor de gelegenheid omgetoverd tot een echt Zottegems pretpark.