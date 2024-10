Nieuw schoolgebouw voor kleuters en eerste leerjaar in Zele, project van 4,8 miljoen euro

In Zele is de nieuwbouw voor de kleuters en het eerste leerjaar van de gemeentelijke school klaar. De allerkleinsten maken vandaag hun intrede in hun gloednieuwe klasjes, na een dik jaar intensief heropbouwen. En dat doen ze met plezier. Het gloednieuwe schoolgebouw bestaat uit 12 klassen, een grote speelruimte en een buitenleerterras. Zo wil de school volop inspelen op de vernieuwing van het onderwijs. Er is ook een fietsenstalling voor 400 fietsen, dat is een verdubbeling. En dat alles heeft een kostenplaatje van 4,8 miljoen euro. De school krijgt ook een nieuwe naam, 'De Sprong'.