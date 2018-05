Twee dagen vol verkeersellende, veroorzaakt door problemen met de verlichting in de Kennedytunnel zijn de voorbije nacht helaas afgesloten met een bijzonder zwaar ongeval, in de staart van de file op de E17. Een vrachtwagenchauffeur van een firma uit Deinze merkte de stilstaande vrachtwagen aan de staart van de file te laat op. De aangereden Portugese truck werd helemaal opengereten en de lading kwam deels op het wegdek terecht. De aanrijdende vrachtwagen schoof een 50-tal meter ver, tikte nog enkele auto's aan en kwam in schaar dwars over de weg te staan. Alle rijstroken raakten daardoor versperd. Tot overmaat van ramp scheurde ook nog de brandstoftank. Als bij wonder raakte niemand gewond, maar de ravage was enorm. Pas vanmorgen vroeg was de E17 richting Antwerpen opnieuw vrij.