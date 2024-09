Nieuw prikje tegen RSV leidt tot 80 procent minder ziekenhuisopnames bij baby's

Een nieuwe inenting bij baby's tegen het RSV-virus moet ervoor zorgen dat er deze winter tot 80 procent minder ziekenhuisopnames zullen zijn in die leeftijdscategorie. RSV is een virus dat vooral bij de allerkleinsten serieuze gevolgen heeft, van ademhalingsproblemen en zuurstoftekort tot een eetstaking. Daardoor belanden er jaarlijks in ons land duizenden baby's in de ziekenhuizen. Ook in de Vitaz ziekenhuizen starten ze daarom volgende maand met de inentingen.