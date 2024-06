Nieuw paviljoen en kunstgrasvelden aan Sportkringpark in Sint-Niklaas

In Sint-Niklaas heeft het stadsbestuur vanmiddag de plannen voor de vernieuwde Sportkringsite uit de doeken gedaan. Op die site komt het nieuwe zwembad De Watermolen. Maar in een tweede fase zal er onder andere ook een nieuwe cafetaria, zes nieuwe voetbalvelden, en een Finse piste gebouwd worden. De voorbereidende werken daarvoor zijn nu al aan de gang. De bedoeling is om tegen juni volgend jaar de deuren van het Paviljoen, dat is de naam van de nieuwe thuishaven voor FC Sint-Niklaas, te openen.