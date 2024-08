Nieuw parkeerplan stuit op heel wat ongenoegen in Wetteren, gemeente overweegt bijsturing

Het bestuur van Wetteren bekijkt of het nieuwe parkeerplan in de gemeente moet worden bijgestuurd. Het plan is pas een maand oud, maar er zijn nog een aantal kinderziekten, en dus grijpt het gemeentebestuur in. Niet alle parkeerautomaten passen de nieuwe regels goed toe. Mensen hebben daardoor te veel betaald. En de scanwagen was op sommige plaatsen iets te ijverig. Wie te veel heeft betaald of onterecht is beboet, die kan terecht in de parkeerwinkel. Het nieuwe parkeerplan is talk of the town in Wetteren. Het is verwarrend, het werkt niet, en het mist zijn effect, zeggen de inwoners.