Nieuw parkeerbeleid Wetteren kampt nog altijd met kinderziektes, Vlaams Belang vraagt om scanwagen niet meer in te zetten

De ontevredenheid over het nieuwe parkeerbeleid in Wetteren is nog altijd niet voorbij. Sinds deze zomer zijn er nieuwe regels en tarieven. Maar de opstart van het parkeerplan kampte met kinderziektes. Vooral rond onterechte retributies. Maar nu, zes maanden later, vallen nog steeds onterechte inningen bij de mensen in de bus. Voor Wouter Bracke, gemeenteraadslid voor Vlaams Belang, is de maat vol. Als de scanwagen zijn werk niet goed kan doen, dan moet die maar weg.