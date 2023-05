Nieuw parkeerbeleid Denderleeuw nu al omstreden

In Nieuwkerken bij Sint-Niklaas is deze ochtend een auto tegen een brandweerwagen gebotst. Het ongeval gebeurde op een kruispunt op de gewestweg N451. De brandweerwagen was met sirenes en zwaailichten onderweg voor een interventie en reed als prioritair voertuig door het rode licht. De autobestuurder had dat helaas niet of te laat opgemerkt en stak de baan over. Ondanks de zware klap, raakte enkel de bestuurder van de auto lichtgewond. De brandweerwagen was op dat moment op weg naar een ongeval in Verrebroek. Daar botsten twee auto's op elkaar. Eén van de bestuurders verleende geen voorrang, en raakte de andere wagen in de flank. De auto die geen voorrang had verleend, belandde in de gracht. Die bestuurder moest door de brandweer uit zijn wagen bevrijd worden, en werd voor verdere verzorging overgebracht naar het ziekenhuis.