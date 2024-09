Nieuw overstromingsgebied op kasteeldomein Schotte in Aalst moet wateroverlast voorkomen

Aalst heeft een nieuw overstromingsgebied, op het kasteeldomein van Schotte. Een schuifconstructie in de Hoezebeek kan het gebied gecontroleerd laten overstromen. Het is een samenwerking tussen de provincie Oost-Vlaanderen, Natuurpunt, de stad Aalst en de kasteelheer van Schotte. Aan het kasteel was er drie jaar geleden nog serieuze wateroverlast. Het project in Aalst maakt deel uit van wetlands4cities waarin Natuurpunt werk maakt van wetlands in verschillende steden en provincies.