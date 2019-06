Nieuw opvang- en inloopcentrum voor dak- en thuislozen in Sint-Niklaas

Nog in Sint-Niklaas is het nieuwe opvangcentrum voor dak- en thuislozen geopend. De voormalige Biekens-peperkoekfabriek is hiervoor grondig gerenoveerd. Het unieke pand beschikt nu over zeventien studio’s, twee kamers voor crisisopvang, kantoren, gespreksruimtes en een inloopcentrum. In het opvangcentrum verblijven kwetsbare mensen die tijdelijk geen dak boven het hoofd hebben. Midden deze maand zullen een 25-tal cliënten van het CAW, het Centrum Algemeen Welzijnswerk, naar hier verhuizen. Het nieuwe centrum is een toonbeeld van hoe je opvang, hulp- en dienstverlening voor kwetsbare mensen anno 2019 organiseert, zo luidt het bij CAW Oost-Vlaanderen.