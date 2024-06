Nieuw opsporingsbericht in zaak rond Claudia Van Der Stichelen levert twintigtal tips op

Na de oproep van het parket van Oost-Vlaanderen zijn al heel wat tips binnengekomen in de zaak van de vermoordde advocate Claudia Van Der Stichelen. Ze werd in oktober vorig jaar op haar oprit in Sint-Lievens-Houtem doodgeschoten door een man, maar de dader is nog altijd spoorloos. In het onderzoek naar de moord op advocate werd er dit weekend een nieuw opsporingsbericht verspreid. Want politie en parket zijn dus volop op zoek naar getuigen. Zo vragen ze zich af wie de dader, gekleed in een blauw overall, gezien heeft in de buurt. Voorlopig is er nog geen doorbraak, maar alle tips worden onderzocht.