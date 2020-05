Nieuw openbaar onderzoek naar aanvraag tot opvullen van de Vlamovenput

De dagelijkse cijfer-update in de coronacrisis; er zijn twee overlijdens bijgekomen de afgelopen 24 uur. De twee slachtoffers vielen allebei te betreuren in de Aalsterse ziekenhuizen. Die cijfers liggen in de lijn van de afgelopen dagen.De Aalsterse ziekenhuizen zien het aantal opgenomen corona-patiënten verder afnemen met 8, naar een nieuw totaal van 57. In de andere ziekenhuizen blijft het aantal covid-patiënten stabiel. Ook op intensieve zorgen verandert er niet veel ten opzichte van gisteren. Enkele kleine verschuivingen, maar in totaal geen verandering. Wel belangrijk, en niet te zien in dit overzicht. In Aalst is het aantal covid-patiënten dat beademd wordt gedaald van 12 naar 8.Zeven mensen werden de afgelopen 24 uur uit de Aalsterse ziekenhuizen ontslagen. Ook in de andere ziekenhuizen in de streek mochten er nog eens 4 mensen vertrekken.